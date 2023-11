António Horta Osório deixou um apelo para uma "discussão" sobre os salários e sublinhou a necessidade de manter as contas públicas "equilibradas", esta quinta-feira, na conferência "Banca do Futuro" do Negócios."Não queremos fazer mais e melhor agora que as contas estão equilibradas e a divida a reduzir", questionou o gestor, ao mesmo tempo que apresentava os slides onde demonstrava a subida de salários nos últimos anos em vários países da Europa."Podemos ter uma discussão como melhorar a vida dos portugueses", acrescentou.

"A República Checa tinha um salário médio de 7 mil e agora está acima de Portugal, nos 17 mil, a Polónia estava com 6 mil e agora com 18 mil. Estes países mostraram que era possível. Isto mostra que pode ser feito", exemplificou o gestor. Já Portugal "aumentou o salário médio de 12 mil euros para 16 mil euros", acrescentou.

Assim, o gestor acredita que a sociedade portuguesa deveria exigir à classe política este debate sobre os salários. "Porque não exigimos para termos uma discussão séria para que isso possa acontecer?", voltou a questionar.Falando sobre o défice e a dívida pública, António Horta Osório sublinhou que é fundamental termos as contas públicas equilibradas, como o senhor governador [Mário Centeno] acabou de referir, como em qualquer família ou empresa".



"Se não tivermos a contas públicas equilibradas temos de tomar medidas, ou alguém tomará por nós", afirmou o gestor. Assim, para o empresário "todas as questões devem ser postas no contexto se temos as contas equilibradas, como devemos ter quer ao nível de cada família e de cada empresa".



António Horta Osório foi "keynote speaker" durante o evento promovido pelo Negócios, tendo subordinado a sua apresentação ao tema "Prespetivas Económicas para Portugal e para a Zona Euro".