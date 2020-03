Santander já permite pedido de moratória de crédito a particulares e empresas

O Santander Portugal disponibiliza desde a madrugada de hoje a possibilidade dos seus clientes, particulares e empresas, pedirem moratórias dos seus créditos, antecipando-se ao enquadramento do regime destas moratórias, indica o banco em comunicado.

Os pedidos podem ser feitos apesar de ainda não estar "completamente definido o enquadramento do regime destas moratórias que tem estado em discussão entre o setor e as autoridades oficiais", nota o banco.

O pedido pode ser efetuado "de forma simples e sem qualquer burocracia", possibilitando "às 250 mil famílias que têm crédito habitação no banco, aos clientes que têm crédito pessoal e às 67 mil empresas que se financiam junto do banco a possibilidade de, tendo tido redução dos seus rendimentos, terem desde já a suspensão do processamento das suas prestações e adesão à moratória do banco que permite a carência de capital de 6 meses na vasta maioria dos produtos comercializados pelo Santander".

O banco esclarece que "caso venha a ser aprovada uma moratória legal os clientes que venham a preencher os requisitos para enquadramento nesta moratória terão uma transição automática para este regime".