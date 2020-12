Santander paga indemnizações até 250 mil euros aos trabalhadores com mais de 50 anos que rescindam

O banco Santander acolheu novos pedidos dos sindicatos e concedeu que os funcionários com mais de 50 anos que queiram abandonar os seus postos de trabalho, mas que ainda não tenham direito às pensões do Estado pois não atingiram os 55 anos, podem sair do banco com uma indemnização de até 250.000 euros, paga de uma vez só.





Esta proposta soma-se à decisão de reduzir até aos 3.800 os trabalhadores que são afetados pelo plano de rescisão, em vez dos 4.000 inicialmente projetados, lê-se no jornal CincoDías. Paralelamente, aumentou para 1.200 o número de trabalhadores que vai ter de mudar de posto: 900 destes vão ser transferidos para uma empresa do grupo e 300 para a Santander Personal, um departamento que atende os clientes remotamente.





Em Portugal, o mesmo banco também está com rescisões por mútuo acordo. "Não prevemos que durante o corrente ano se altere o número médio de colaboradores que sairão por acordo, reforma e pré-reforma", refere a mesma fonte, notando que a instituição financeira liderada por Pedro Castro e Almeida "está, como até aqui, empenhada em assegurar a devida proteção das pessoas, nomeadamente mantendo benefícios e garantindo apoio na reintegração no mercado de trabalho".





"Entretanto, nunca nos últimos anos o Santander contratou tantos novos colaboradores como em 2020", remata. No final de junho, o banco em Portugal contava com 6.119 colaboradores face a 6.145 trabalhadores no final do ano passado.