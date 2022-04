Santander Portugal multiplica lucros por quatro para 155,4 milhões de euros

O Santander Portugal registou lucros de 155,4 milhões de euros no primeiro triesmtre do ano. O valor compara com 34,2 milhões no período homólogo.Em comunicado, a instituição financeira explica que o resultado obtido entre janeiro e março de 2021 foi influenciado por um encargo extraordinário, no valor de 164,5 milhões de euros , face ao plano de transformação em curso, com a otimização da rede de agências e investimentos em processos e tecnologia".A despesa justificou-se com a saída de mais de mil trabalhadores durante o ano de 2021, e que continuou neste ano: entre março do ano passado e o mesmo mês deste ano, o quadro de pessoal do Santander diminuiu em 1.233 pessoas, situando-se agora em 4.721 funcionários.Nestes doze meses, o número de agências também diminuiu, de 386 para 344 balcões (menos 42).O banco escreve que o crédito a clientes "situou-se em 43,5 mil milhões de euros, um crescimento de 1,2% relativamente ao final do primeiro trimestre de 2021, destacando-se o crescimento do crédito à habitação em 6,5%", sendo que nos primeiros dois meses do ano "a quota de mercado de novos empréstimos de crédito habitação situou-se em 21,8%.O rácio de exposições não produtivas (Non Performing Exposures, ou NPE, que incluem o crédito malparado ou Non Performing Loans, vulgarmente designado pela sigla NPL) diminuíram de 2,6% para 2,3%. Em sentido inverso, a cobertura de NPE cresceu de 74,7% para 81,4%.Os recursos de clientes "ascenderam a 47,5 mil milhões de euros, um aumento de 8,3% face ao mesmo período do ano anterior, evolução determinada pelo aumento de 8,4% em depósitos e de 7,6% em recursos fora de balanço".A margem financeira (diferença entre os custos dos depósitos e ganhos com o crédito) atingiu 193,9%, num crescimento de 0,7%.As comissões atingiram 119,1 milhões de euros, e o produto bancário ascendeu a 331,7 milhões.A instituição liderada por Pedro Almeida e Castro explica ainda que os clientes "digitais já representam 60% da base de clientes", tendo ultrapassado a fasquia de um milhão de utilizadores. Ao mesmo tempo, as transações de caixa nos balcões caiu 20% face ao primeiro trimestre de 2021.O rácio Core Equity Tier 1 (CET1) "foi de 21,4%, um acréscimo de 1,3 pontos percentuais em relação a março de 2021". O CET1 é o nível mínimo de capital que os bancos devem ter para fazer face a riscos e que é calculado através do quociente entre o conjunto de fundos próprios designado de "core" e as posições ponderadas em função do risco.A instituição informa também que ajudou a trazer quase duas centenas de refugiados ucranianos para Portugal: "numa ação humanitária conjunta com a Paróquia de Campo Grande, o Santander fretou um avião da companhia aérea ucraniana SkyUp, que trouxe 178 refugiados ucranianos que tinham ligação a Portugal através de familiares ou amigos", lê-se no documento, que acrescenta que a iniciativa contou com o apoio de 28 voluntários do banco".