Santander reclama 160 milhões ao Estado por causa do Banif

O Santander Totta está a exigir ao Estado quase 160 milhões de euros no âmbito de uma disputa que se arrasta desde 2018 relacionada com com impostos diferidos do Banif que a Autoridade Tributária não terá pago, segundo o ECO.

Segundo o mesmo jornal, a instituição financeira liderada por Pedro Castro e Almeida (na foto) avançou com este pedido de compensação ao abrigo do acordo assinado com as autoridades portuguesas quando comprou o Banif, no final de 2015 por 150 milhões de euros.

Na base do diferendo está o facto de a Autoridade Tributária ter reconhecido ao Santander o direito de utilizar os impostos diferidos do Banif relativos aos anos entre 2009 e 2014, o que implicou "benefícios sob a forma de descontos nos impostos sobre o lucro tributável futuro que totalizam cerca de 92,7 milhões de euros", detalha o ECO.