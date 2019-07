Santander Totta começa a cobrar serviço MB Way a 10 de setembro

MB Way.

"Queremos privilegiar as transações feitas na aplicação do Santander", afirmou Pedro Castro e Almeida, acrescentando que "se for um cliente que trabalhe com o Santander e que tenha uma conta que consideramos minimamente ativa, esse cliente não vai pagar" e "poderá fazer as transferências que quiser". Já os clientes mais jovens não irão pagar quaisquer transações. "Os jovens não pagam em qualquer aplicação", notou ainda o CEO do Santander."O MBWay fez o seu papel", afirmou Pedro Castro e Almeida. "Já passou o tempo de estar sozinho a fazer este tipo de transações. Agora tem companhia." O BPI, BCP e Crédito Agrícola já estão a aplicar comissões nestas operações, ainda que a maioria das instituições financeiras mantenha, para já, o serviço gratuito.

Nos outros cartões haverá isenção no caso de serem realizadas no limite três transferências por mês com um montante máximo de 50 euros. Estas têm, contudo, de ser efetuadas através da aplicação do Totta.Se o número de transferências e o montante superarem este patamar, é aplicada uma comissão de 46,8 cêntimos (incluindo Imposto de Selo) por transferência através da aplicação do banco. Já no MBWay, a comissão é sempre de 93,6 cêntimos, incluindo imposto, para os outros cartões.Foi na apresentação de resultados para o primeiro trimestre que o presidente do Totta indicou que a entidade pretendia começar a cobrar as transações realizadas através do MBWay.