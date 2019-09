O objetivo é providenciar um sistema móvel de transações para 25 milhões de utilizadores na Europa. Isto numa altura em que os bancos enfrentam cada vez mais concorrência de fintechs e de grandes tecnológicas, como a Apple, que aumentam o investimento na área financeira.



"O crescimento rápido dos pagamentos móveis vai levar a uma cada vez maior procura pela possibilidade de pagar em qualquer sítio da Europa com a solução móvel de cada um, deixando os cartões e as carteiras físicas para trás", refere o presidente executivo da MobilePay, Mark Wraa-Hansen, citado em comunicado. "Vamos ver mais sistemas de pagamentos a juntarem-se a nós nos próximos tempos", antecipa.



Para já, a nova Associação Europeia de Sistemas de Pagamentos Móveis, baseada em Zurique, na Suíça, conta com 350 bancos parceiros.



Este sistema europeu começa a ser criado numa altura em que, por cá, os bancos começaram a cobrar comissões pela utilização do MBWay para transferências. O objetivo, que tem sido alcançado pela maioria dos bancos, foi levar os clientes a usarem as aplicações próprias das instituições, em vez da aplicação do MBWay.

Para além da SIBS, as empresas envolvidas são a MobilePay, detida pelo Dankse Bank e que opera na Dinamarca e Finlândia, a belga Banccontact Payconiq, a Bluecode, que opera na Alemanha e na Áustria, a sueca Swish, a norueguesa VIPPS e a suíça Twint.