Santander vai isentar transferências MBWay sem limite de montante e operações

O Santander Portugal vai isentar as transferências através da plataforma MBWay a partir de janeiro do próximo ano, sem impor limites em termos de montante ou de número de operações. O banco vai, assim, mais longe do que a lei que vai entrar em vigor em 2021.

"O Santander vai isentar as transferências MBWay a partir de janeiro de 2021, sem limite de montante e de número de operações realizadas", refere a instituição financeira num comunicado divulgado esta quarta-feira, 9 de dezembro.

"Utilizando um cartão Santander, os clientes passam assim a efetuar estas transferências de forma gratuita, seja na app do banco ou do MB Way", afirma.



De acordo com o banco liderado por Pedro Castro e Almeida, "com esta medida, o Santander pretende continuar a ajudar as famílias portuguesas e promover a utilização dos canais digitais para as operações do dia-a-dia, com toda a conveniência e sem custos".



O Santander Portugal já teria de isentar as transferências realizadas através da plataforma MBWay a partir de janeiro do próximo ano, isto depois de o Parlamento ter aprovado, em julho, uma lei neste sentido. No entanto, esta era limitada.



A partir do arranque do próximo ano, os bancos terão de passar a isentar as transferências na plataforma MBWay com um limite de operação de 30 euros, um limite mensal de 150 euros, e até 25 transferências por mês.



Acima dessas transferências, é aplicada uma taxa igual ao do regulamento de transferências da Comissão Europeia, na percentagem de 0,2% para cartões de débito e 0,3% para os cartões de crédito.