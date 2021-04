“Se a injeção de capital for inferior, viveremos com isso”, diz CEO do Novo Banco

O gestor diz que as críticas às contas do Novo Banco são “levianas” e garante nunca ter sido pressionado a insuflar perdas. Sobre o braço de ferro com o Fundo de Resolução, afasta um cenário de risco para os rácios.

“Se a injeção de capital for inferior, viveremos com isso”, diz CEO do Novo Banco









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.