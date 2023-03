Seguradoras nacionais têm 60 milhões de euros de exposição ao Credit Suisse

Leia Também Bancos nacionais com exposição quase nula ao Credit Suisse

As empresas de seguros nacionais têm uma exposição de 60,7 milhões de euros ao Credit Suisse, correspondente a 0,1% do total de ativos do setor.A informação é avançada ao Negócios por fonte oficial da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF)Segundo a mesma fonte, a exposição global do setor dos fundos de pensões nacional totaliza 45,1 milhões de euros (0,2% do total de ativos do setor).A maioria dos títulos detidos correspondem a dívida não subordinada e a exposição a ações é imaterial.A reduzida exposição das seguradoras encontra paralelo no setor bancário: os cinco maiores bancos portugueses têm exposições muito reduzidas, ou "imateriais" ao Credit Suisse, apurou o Negócios. O gigante suíço tem estado no centro do furacão financeiro que atingiu a Europa nos últimos dias e levou a perdas significativas nas cotações bolsistas de vários bancos europeus – e, em Portugal, do BCP que na semana passada desvalorizou 9%.A Caixa Geral de Depósitos tem exposição muito reduzida ao Credit Suisse. No caso do BCP, o banco não comenta o tema. No entanto, o Negócios apurou que a exposição da instituição liderada por Miguel Maya é insignificante. O BPI esclarece que "a exposição é imaterial, praticamente nula". O Negócios sabe que também o Santander tem uma exposição mínima ao Credit Suisse. A instituição financeira não comenta. O Novo Banco confirma, através de fonte oficial, que a exposição ao gigante suíço é "muito reduzida".Notícia atualizada às 17h20 para acrescentar a exposição do setor bancário