Seguradoras obrigadas a explicar alterações de prémios. ASF publicará lista de cumpridoras

Leia Também Supervisor dos seguros revê os riscos do setor em baixa ligeira

Leia Também Seguradoras nacionais têm 60 milhões de euros de exposição ao Credit Suisse

As companhias de seguros vão passar a ser obrigadas a prestar informação detalhada sobre as alterações aos prémios nas apólices de seguros multirrisco, automóvel e de saúde individual.A determinação é da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) e consta de uma circular de recomendações emitida na semana passada.No documento, o supervisor faz um conjunto de 11 recomendações às seguradoras sobre informação a incluir nos avisos de pagamento emitidos aos clientes. As empresas têm até ao final do ano para demonstrar à ASF o grau de implementação da medida, e o supervisor pretende, no primeiro trimestre de 2024, publicar a lista das empresas cumpridoras – o que significa que as não cumpridoras serão identificadas indiretamente, por estarem ausentes dessa lista."A ASF tem recebido informação relativa a numerosas reclamações, no âmbito de várias apólices e ramos de seguros, em que a prestação de informação relativa à alteração das condições contratuais não é apropriada, designadamente quanto ao aumento do prémio de seguro", escreve o supervisor na circular.Numa sessão de esclarecimento com jornalistas, Diogo Alarcão, administrador da ASF e o diretor do Departamento de Supervisão Comportamental Eduardo Pereira explicaram a medida, que esteve em consulta pública, e elencaram as 11 recomendações, que determinam, entre outras coisas, informação que deve passar a constar dos avisos de pagamento.Essa informação inclui, além do novo valor do prémio, o valor do anterior (para efeitos de comparabilidade).As empresas devem também explicitar o impacto da variação da sinistralidade, coberturas contratadas e capital seguro no prémio, e ainda a identificação de outros três fatores que influenciaram o novo prémio. Cada um destes fatores deve ser identificado separadamente.Outro dado a incluir nos avisos de pagamento é o facto de que os clientes podem pedir informação sobre a remuneração do mediador de seguro, assim como esclarecimentos adicionais sobre a alteração das condições contratuais.As companhias devem ainda incluir estes dados na área reservada do cliente nos respetivos sites e avisar o tomador disso mesmo. Ficam ainda obrigadas a usar mensagens SMS para informar o cliente que a informação está disponível no site.As seguradoras ficam obrigadas a implementar a medida até ao final do ano, e no primeiro trimestre a ASF divulgará a listagem das companhias que estão a cumprir – o supervisor não publicará uma "lista negra", optando por fazer uma elencagem "pela positiva", explicou Diogo Alarcão. "Acreditamos que esta é uma vantagem competitiva", afirmou, argumentando que "as empresas que apresentarem e cumprirem estas recomendações estarão a prestar um melhor serviço ao mercado, estarão a dar informação que o consumidor em princípio vai premiar".O administrador afirma no entanto que essa medida "não está fechada", deixando em aberto a hipótese de essa lógica ser alterada de forma a explicitar as que não cumprem.A medida implica "um investimento muito exigente do ponto de vista informático", admitiu o administrador da ASF, justificando dessa forma o prazo de implementação das recomendações, que termina no final do ano.