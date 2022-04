Sindicatos acusam Novo Banco de retirar isenção de horário a trabalhadores

Segundo os sindicatos, a justificação do Novo Banco é que essa isenção de horário de trabalho já não se justifica.Para os três sindicatos, tal decisão, num momento de diminuição de postos de trabalho do Novo Banco, põe em causa a "execução atempada das tarefas e objetivos diários", além de que "terá impacto no orçamento familiar dos trabalhadores visados", numa conjuntura já difícil.Os sindicatos aconselham os trabalhadores a não tomarem qualquer decisão sem contactarem os seus serviços jurídicos."Os sindicatos repudiam esta tomada de posição por parte da administração do Novo Banco e acompanharão com toda a atenção o desenvolvimento deste processo", afirmam no comunicado conjunto intitulado 'As amêndoas amargas do Novo Banco'.O Novo Banco teve, em 2021, lucro de 184,5 milhões de euros (compara com o prejuízo de 1.329,3 milhões de euros de 2020).No ano passado, o banco teve lucros pela primeira vez desde a sua criação (o Novo Banco foi criado em 2014, aquando da resolução do BES).Em 31 de dezembro de 2021, o grupo Novo Banco tinha 4.165 funcionários em Portugal, menos 395 face a 2020. Já o número de balcões era 310, menos 48 balcões face a 2020.