Siza Vieira confirma Vítor Fernandes como 'chairman' do Banco de Fomento

O ministro do Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, confirmou hoje que o antigo administrador do Novo Banco Vítor Fernandes vai ser o novo 'chairman' (presidente do Conselho de Administração) do Banco de Fomento."Queria confirmar que dirigimos um convite ao dr. Vítor Fernandes para ser o 'chairman' do Banco de Fomento e que ele o aceitou", afirmou Pedro Siza Vieira, durante a sua audição na comissão parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação.Durante a audição do ministro das Finanças, João Leão, na terça-feira, o Bloco de Esquerda tinha questionado sobre a escolha de Vítor Fernandes, tendo o governante remetido a resposta para o ministro da Economia.