SNQTB preocupado com assédio moral em processos de reestruturação na banca

O Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB) manifestou-se hoje "preocupado com o assédio moral que possa existir no âmbito dos processos de reestruturação que estão a ocorrer em diferentes instituições bancárias".Em comunicado, o sindicato reafirma que tem "tolerância zero" para com casos de assédio moral e que tem acompanhado o tema "com especial atenção", mantendo-se "vigilante no sentido de poder atuar e defender os interesses dos associados que representa"."Esta é uma matéria delicada com a qual nos deparamos, infelizmente, inúmeras vezes e sobre a qual estamos particularmente atentos", afirma o presidente do SNQTB, Paulo Gonçalves Marcos, citado no comunicado.O dirigente sindical indica que o SNQTB tem vindo a apelar para que as vítimas de assédio moral em contexto laboral denunciem as situações, sublinhando que, para que o sindicato possa atuar, "não é suficiente que existam relatos vagos ou na terceira pessoa, de situações que configuram assédio moral"."As vítimas, por muito difícil que possa ser, têm de nos comunicar os seus casos, identificando-se e relatando o sucedido", reforça Paulo Gonçalves Marcos.No comunicado, o SNQTB lembra que os seus associados podem dirigir-se ao departamento jurídico do sindicato para fazer as suas denúncias e, a partir de agora, há também um email criado especificamente para o efeito (denuncia.assedio@snqtb.pt).Em 21 de outubro, o presidente do SNQTB disse que os trabalhadores do Santander Totta, reunidos em plenário, mostraram receios pela reestruturação em curso e que o sindicato vincou que não seria permitido assédio nas propostas de rescisão por mútuo acordo.Em declarações à Lusa, após o plenário de trabalhadores 'online', Paulo Marcos afirmou que os trabalhadores do Santander Totta mostraram "dúvidas, receios, angústias, interrogações" perante as propostas de rescisões por mútuo acordo que o banco tem vindo a fazer (em reuniões individuais com cada trabalhador em que além dos recursos humanos do banco está um consultor externo) e que o sindicato os informou de que qualquer decisão tem de ser efetivamente voluntária e que "assédio laboral é crime".Um dia antes, também após um plenário de trabalhadores no Banco Montepio, Paulo Marcos disse à Lusa que a estrutura não iria tolerar assédio laboral na reestruturação deste banco.O presidente do SNQTB lembrou que um processo de rescisões "pressupõe liberdade contratual das partes, trabalhador e banco", e que o sindicato não tem "conceptualmente nada contra" tal processo, desde que não exista assédio.