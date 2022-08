Softbank capta 22 mil milhões com venda de ações da Alibaba

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sotfbank captou 22 mil milhões de euros em acordos que poderão diminuir consideravelmente a sua participação no grupo Alibaba nos próximos anos.



Segundo o Financial Times, que noticiou a operação, só este ano o grupo vendeu cerca de um terço das suas ações da gigante tecnológica chinesa através de contratos de pré-pagamento, que permitem que a entidade levante o dinheiro, mantendo a opção de recomprar esses títulos no futuro.





Estes passos surgem numa altura em que o banco japonês reage a uma desaceleração do mercado, impactando o portfólio tecnológico.





O meio de comunicação britânico aponta que até agora o grupo japonês vendeu metade das suas ações na gigante Alibaba, o que poderá reduzir a sua participação na tecnológica chinesa abaixo do limite necessário para manter o seu lugar no conselho de administração.