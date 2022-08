Alibaba em risco de sair da bolsa de Nova Iorque

Leia Também Alibaba quer cotação principal em Hong Kong

o Congresso dos Estados Unidos está neste momento a avaliar a possibilidade de fazer passar legislação que antecipa esse prazo para 2023.





Leia Também China multa gigantes Alibaba e Tencent O novo centro, inaugurado na quinta-feira, resulta de uma parceria com a Teleperformance e vai disponibilizar apoio pós-venda a 88 países nas três regiões.

A gigante tecnológica chinesa Alibaba está em risco de sair da bolsa de Nova Iorque. O regulador norte-americano colocou a empresa na lista de vigilância de possíveis saídas, devido à falta de cumprimento da legislação do país.A lista foi atualizada na sexta-feira e a Alibaba tornou-se o nome mais recente de perto de 270 entradas de empresas da China, em risco de falharem as auditorias e serem afastadas do mercado de capitais dos Estados UnidosEm comunicado enviado esta segunda-feira ao regulador de Hong Kong, a Alibaba assegurou que "vai continuar a acompanhar os desenvolvimentos do mercado, cumprirá as leis e regulamentos aplicáveis e esforçar-se-á por se manter cotada na NYSE e na bolsa de Hong Kong".De acordo com a lei norte-americana, a tecnológica chinesa terá agora até 2024 para ficar em conformidade com a lei do país. Contudo,Desde a semana passada que a empresa chinesa conta com um centro de serviços no Porto, o primeiro que inaugura na Europa, para fornecer o bloco europeu.