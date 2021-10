Solução para lesados do BES e do Banif à espera do Governo

O Executivo anunciou no verão que iria ser criado um grupo de trabalho para analisar a situação de alguns lesados do BES e do Banif. Os trabalhos deviam ter arrancado em setembro, o que não aconteceu. E ainda não há novas datas.

Solução para lesados do BES e do Banif à espera do Governo









