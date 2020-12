Sondagem: Portugueses ao lado do PSD no travão às injeções no NB

O PSD deu o passo certo ao aprovar a proposta do Bloco de Esquerda para impedir futuras transferências para o Novo Banco, no entender da maioria dos inquiridos numa sondagem da Intercampus, naquela que foi uma decisão inesperada tomada no âmbito das propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2021.





