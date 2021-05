Stock da Cunha encontrou situações “opacas” no NB

Eduardo Stock da Cunha assumiu a função de presidente do conselho de administração do Novo Banco em setembro de 2014. O gestor foi substituir Vítor Bento, que pediu para abandonar o cargo. E encontrou uma instituição financeira com um futuro “incerto”, uma fuga de depósitos, mas também situações “opacas” que demoraram meses a ser totalmente identificadas.





