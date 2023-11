Subida dos ratings de seis bancos é "excelente notícia", diz Centeno

Mário Centeno aplaude a subida dos ratings de seis bancos portugueses anunciada nesta quarta-feira pela Moody’s. "São excelentes notícias para o sistema financeiro", afirmou na apresentação do relatório de estabilidade financeira "Nos últimos anos o país recuperou estabilidade financeira", enfatizou o Governador do Banco de Portugal, esclarecendo que o movimento se explica, pelo menos em parte, com a recuperação do rating de investimento da República."A estabilidade financeira tem-se consubstanciado em redução do incumprimento, mais forte capitalização da banca e excedentes orçamentais", sumarizou, olhando também para um horizonte temporal maior."Entre 2010 e 2017 o sistema bancário teve resultados negativos acumulados de 12 mil milhões de euros, e de 2018 até 2023 a soma é positiva e próxima de 17 mil milhões de euros", vincou, lembrando que "ainda assim, os resultados médios do sistema bancário são baixos neste período" e que "parte destes resultados são para recuperar das dificuldades que o sistema teve".