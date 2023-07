Taxa de juro dos novos créditos à habitação ultrapassa 4% e está em máximos de 11 anos

A taxa de juro média dos novos empréstimos à habitação continuou a subir e cresceu de 3,97% em abril para 4,15% em maio, superando o limiar dos 4% pela primeira vez em 11 anos, revelou esta quarta-feira o Banco de Portugal (BdP).



Portugal está acima da média da Zona Euro que é de 3,64%, mostram também os dados do supervisor bancário.



Os reembolsos antecipados de crédito da casa, especificamente no caso de habitação própria permanente, voltaram a aumentar em maio, passando de 0,67% para 0,81% do "stock" de empréstimos. "Esta evolução foi comum aos reembolsos antecipados totais (0,52% para 0,66% do stock) e aos reembolsos antecipados parciais (de 0,14% para 0,15% do stock), prosseguindo a tendência de aumento das amortizações antecipadas dos empréstimos, observada desde setembro de 2022", destaca o BdP.



Com o momento a virar, faz sentido fixar taxa no crédito da casa? Leia Também



Os bancos concederam 1.623 milhões em novos empréstimos para habitação às famílias em maio, uma subida de 353 milhões face a abril. Deste montante 88% foi para habitação própria permanente, 5% para habitação secundária e 7% para obras.



Por tipo de taxa e exclusivamente nos novos empréstimos à habitação própria permanente, a maioria foi concedida de forma variável (73%), sendo que 20% foi de forma mista e 7% fixa.



Diferença entre juros cobrados no crédito e pagos nos depósitos nunca foi tão elevada Leia Também





Prestação continua a subir e atinge 382 euros



A prestação média mensal do stock de empréstimos para habitação própria permanente fixou-se em 382 euros em maio e sobe, pelo menos, há 18 meses consecutivos.



Cerca de 75% dos contratos de crédito à habitação própria permanente têm uma prestação mensal inferior ou igual a 469 euros, destaca o Banco de Portugal.



Total de empréstimos às famílias e empresas cresce



Os bancos concederam 2.298 milhões de euros em novos empréstimos às famílias em maio, superior em 495 milhões ao registado em abril. "O aumento foi comum a todas as finalidades — habitação, consumo e outros fins (subidas de 353, 90 e 53 milhões de euros, respetivamente)", detalha o BdP.



A maioria foi concedida para habitação, 1.623 milhões, sendo que 469 milhões foram para consumo e 197 milhões para outros fins.



Especificamente nos empréstimos ao consumo, a taxa de juro média foi de 8,72% em maio, o que compara com 8,69% em abril. Já a taxa de juro médio dos novos empréstimos para outros fins foi de 5,19% (5,18% em abril).



No caso dos novos empréstimos às empresas o montante subiu para 1.796 milhões de euros, mais 267 milhões do que em abril. Já a taxa de juro média aumentou de 5,13% para 5,42% em maio.



"A taxa de juro média subiu nos empréstimos até 1 milhão de euros (de 5,44% para 5,55%) e nos empréstimos acima de 1 milhão de euros (de 4,76% para 5,22%)", salienta o BdP.