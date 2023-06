Diferença entre juros cobrados no crédito e pagos nos depósitos nunca foi tão elevada

Os bancos tardam a subir as taxas de juro nos depósitos, mas a prestação do crédito tem subido a pique. Com a terceira remuneração mais baixa nos depósitos e o oitavo juro mais elevado dos empréstimos entre os países da Zona Euro - o diferencial está em 2,96 pontos percentuais.

