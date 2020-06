Taxa sobre banca compensa isenção de IVA nas operações bancárias

Foi no sábado que foi publicado o despacho que aprovava o Programa de Estabilização Económica e Social (PEES). Nesse documento, o Governo revelou que bancos vão passar a pagar um adicional à contribuição de solidariedade sobre o setor bancário - uma taxa que vai render 33 milhões ao Estado - para ajudar a financiar a crise, tal como já tinha sido avançado pelo Jornal Económico.

De acordo com o PEES, o Governo estima o adicional em 0,02 pontos percentuais, destinando as receitas ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Pagarão a taxa as instituições de crédito com sede principal e efetiva da administração situada em território português, mas também as filiais e sucursais de instituições de crédito.



A nova taxa que o setor bancário vai pagar para ajudar a suportar os custos da Segurança Social tem como objetivo aproximar a carga fiscal suportada pela banca à dos restantes setores. A justificação consta do Orçamento do Estado suplementar, apresentado esta terça-feira, naquela que é uma medida que a Associação Portuguesa de Bancos (APB) já veio contestar."O adicional de solidariedade sobre o setor bancário tem por objetivo reforçar os mecanismos de financiamento do sistema de segurança social, como forma de compensação pela isenção de imposto sobre o valor acrescentado (IVA) aplicável à generalidade dos serviços e operações financeiras, aproximando a carga fiscal suportada pelo setor financeiro à que onera os demais setores", lê-se no documento publicado esta terça-feira e que enquadra, entre outras medidas, o regime que cria o adicional de solidariedade sobre o setor bancário.