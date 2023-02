"Temos dois mil clientes elegíveis para renegociação"

Leia Também Lucro do BPI melhora 19% para 365 milhões de euros

Um terço dos contratos da carteira de crédito à habitação do BPI preenche as condições para a renegociação do empréstimo, avançou o CEO da instituição financeira na apresentação dos resultados do banco em 2022 A carteira de crédito à habitação do banco no final de 2022 era de 14,2 mil milhões de euros.João Pedro Oliveira e Costa afirmou que de entre esses, "1% dos clientes são elegíveis". "São dois mil clientes", esclareceu, acrescentando que desse universo, "acordámos com 25%". Ou seja, 500 empréstimos.João Pedro Oliveira e Costa afirmou que "são centenas de pesoas num universo de 1,6 milhões de clientes do BPI".O banco não está "a assistir de momento a nenhuma alteração nos padrões de incumprimento", mas o presidente executivo da instituição deixa o alerta: "Acreditamos que o incumprimento possa aumentar, mas estamos preparados". "A situação pode agudizar-se", admitiu.O BPI preparou "uma máquina interna para lidar com o tema, dividida em duas abordagens: soluções pré-definidas - que solucionam 75% dos casos - e uma mesa de negociação para dar personalização e cuidado acrescido às restantes situações".Essas soluções padronizadas incluem o alargamento de prazos e a constituição de períodos de carência, entre outros.O aumento das taxas de juro levou, nos últimos 3 meses, a um aumento de 25% das amortizações de empréstimos para comprar casa.