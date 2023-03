Hugo Roxo será o novo administrador do Banco de Fomento

Leia Também Houve mais duas demissões no Banco de Fomento

Hugo Roxo foi o nome escolhido para administrador executivo do Banco Português de Fomento (BPF) e aguarda agora a conclusão do processo "fit and proper", de avaliação e adequação, por parte do Banco de Portugal (BdP), segundo comunicado da instituição.Tiago Simões de Almeida já tinha renunciado ao cargo, juntamente com o presidente da comissão de auditoria, António Joaquim Andrade Gonçalves, informação que tinha sido avançada pelo Eco , que explicou que ambos vinham da administração de Beatriz Freitas.O antigo diretor comercial do Bankinter, com reporte direto à administração do banco espanhol "tem uma vasta experiência na banca, tendo passado pelo Barclays e pelo Banco Santander e tem um conhecimento profundo do sistema empresarial português e experiência na preparação de planos estratégicos e de posicionamento comercial", indica o BPF.O novo conselho de administração da instituição financeira obteve luz verde do Banco de Portugal em novembro, como noticiou o Negócios , e é encabeçado por Celeste Hagatong, presidente do conselho de administração e Ana Carvalho, nova CEO da instituição financeira.