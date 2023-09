Banco do Fomento confirma saída do diretor financeiro Rui Dias

Fonte oficial do Banco de Fomento confirmou que o administrador executivo, da instituição financeira, Rui Dias, "renunciou ao cargo, por motivos pessoais", avança o ECO esta quinta-feira. A mesma fonte disse ainda que "o processo de substituição encontra-se em curso" e deverá ficar concluído no espaço de um mês.Ao mesmo tempo, está também a ser levado a cabo no Banco do Fomento "um amplo reforço de quadros", no contexto do Plano de Atividades e Orçamento 2023-25, aprovado na assembleia geral de julho.Rui Dias era o último elemento da equipa original da ex-CEO Beatriz Freitas. Ao fim de dois anos, o conselho de administração agora liderado por Ana Carvalho fica assim sem ninguém da equipa anterior.Em março de 2023 apresentou demissão Tiago Simões de Almeida, juntamente com António Joaquim Gonçalves. Em agosto saiu Pedro Magalhães, o diretor de dívida, capital e desenvolvimento de negócio, e Ana Oliveira, equity manager.