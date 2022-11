Administração do Banco de Fomento já tem luz verde do Banco de Portugal

Leia Também Celeste Hagatong e Ana Carvalho escolhidas para liderar o Banco do Fomento A Comissão de Auditoria do Banco de Fomento tinha entregue a documentação relativa às duas gestoras no final do mês de agosto, tendo o supervisor levado menos de dois meses a concluir a validação.

O novo conselho de administração do Banco Português de Fomento já teve luz verde do Banco de Portugal e deverá assumir funções nos próximos dias, de acordo com informação recolhida pelo Negócios junto de fontes governamentais e de fontes conhecedoras do processo.O chamado processo de "fit & proper" relativo a Celeste Hagatong, a presidente do conselho de administração, e de Ana Carvalho, a nova CEO da instituição, ficou concluído esta quinta-feira, tendo o Banco de Fomento e o Ministério da Economia sido entretanto notificados.

Entretanto, o Ministério da Economia e Mar confirmou a autorização por parte da instituição liderada por Mário Centeno. "Por deliberação do Banco de Portugal, de 2 de novembro de 2022, foi concedida autorização prévia para o exercício de funções do novo Conselho de Administração do Banco Português de Fomento, liderado por Celeste Hagatong", refere uma nota enviada às redações.

"A nova administração do Banco Português de Fomento assumirá funções no decurso do mês de novembro", acrescenta.



Foi no final de junho que o Governo anunciou ter escolhido Celeste Hagatong, antiga administradora executiva do BPI e ex-presidente da COSEC, para assumir a presidência do Conselho de Administração do Banco de Fomento. Ana Carvalho, então administradora da COSEC, foi também indicada como presidente executiva (CEO).





"longa carreira na banca e nos seguros" e pela sua "experiência em diferentes setores de atividade, desde o Corporate Finance e Project Finance à banca de empresas". O gabinete de António Costa Silva sublinhava também "a sua clarividência, liderança e dinâmica", que no entender do governante eram "essenciais para fazer do Banco Português de Fomento o banco promocional do Estado Português".



Já sobre Ana Carvalho o gabinete do ministro destacava a "experiência multifacetada na banca e nos seguros, incluindo o acompanhamento comercial de empresas e a área de capital de risco".



Dois anos após a criação do Banco de Fomento, e algumas polémicas passadas, a instituição financeira conhece nova administração. Beatriz Freitas, que até aqui assumia as funções de CEO, deixa a instituição.



(Notícia atualizada às 18:18 com a confirmação oficial pelo Governo)





O gabinete do ministro da Economia justificou a escolha de Celeste Hagatong, na altura, com a sua