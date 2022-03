Tranquilidade dá três milhões de euros para ajuda a refugiados ucranianos

A Tranquilidade, que decidiu iluminar o seu edifício na lisboeta Avenida da Liberdade de azul e amarelo, as cores da bandeira da Ucrânia, criou um "fundo de emergência" de três milhões de euros para apoiar programas de ajuda aos refugiados.

"Cumprindo o seu propósito e compromisso de apoiar as comunidades que mais precisam", enfatiza a seguradora do grupo italiano Generali, este apoio inclui um donativo ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), que está na linha da frente na resposta humanitária na Ucrânia.

"Adicionalmente, aproveitando a rede de contactos já existente da The Human Safety Net, um movimento global dinamizado pelo grupo Generali, com o objetivo de apoiar pessoas em circunstâncias vulneráveis, foi lançada também uma campanha global de angariação de fundos, aberta à contribuição de todas as pessoas, sendo que a Generali irá contribuir com um valor igual ao total de donativos recolhidos", adianta a Tranquilidade, em comunicado.

As contribuições podem ser efetuadas através da página: https://donate.thehumansafetynet.org/forUkraine/

"As famílias ucranianas, especialmente as que têm crianças, e todos os afetados por esta situação, precisam de ajuda urgente e a Tranquilidade | Generali não são indiferentes a este drama humanitário por que estão a passar os refugiados do conflito da Ucrânia", afirma Pedro Carvalho, presidente executivo da Tranquilidade | Generali em Portugal.

Desde 2020 que a Tranquilidade pertence ao grupo Generali, empresa italiana que detém ainda a Açoreana, a Logo e a Europ Assistance.