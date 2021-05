Tribunal de Contas critica NB, Governo, supervisor e Fundo de Resolução

A auditoria do Tribunal de Contas aponta falhas ao Novo Banco no reporte de informação, mas também considera que o Fundo de Resolução não exigiu ao banco “evidência” sobre as necessidades de capital.

