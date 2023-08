UBS anuncia troca em quase 40 posições de topo após fusão com Credit Suisse

Leia Também UBS prepara mudanças e afasta chefias de topo

Quase 40 novas posições de topo foram anunciadas para a divisão de investimento do grupo UBS, como parte integrante do processo de fusão com o Credit Suisse.Os nomes foram indicados num comunicado aos trabalhadores esta segunda-feira, avança a Bloomberg. Na lista das promoções estão cinco banqueiros do Credit Suisse, incluindo David Kostel, nomeado Global Co-Head of Coverage, e Tom Churton, agora Global Chief of Staff. De saída no final do trimestre está Michael Santini, Executive Chair of Global Banking.A reestruturação acontece ao mesmo tempo que o banco suíço avança com despedimentos - uma consequência da aquisição de emergência do Credit Suisse em março.Uma fonte próxima do processo disse à Bloomberg que cerca de 200 pessoas vão ser afastadas - duas outras vagas de despedimentos são esperadas em setembro e outubro.O UBS quer reduzir o número de funcionários em cerca de 30%, já que a compra do Credit Suisse fez crescer o número de funcionários para cerca de 120 mil. O objetivo é reduzir os custos com pessoal em cerca de seis mil milhões de dólares nos próximos anos.