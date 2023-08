O UBS decidiu rescindir o acordo que tinha com o governo suíço em caso de perdas que decorressem do resgate do Credit Suisse, que no início deste ano lançou o caos na banca.



Em causa está um contrato que assegurava que o Estado cobriria até nove mil milhões de francos suíços (9,34 mil milhões de euros à taxa de câmbio atual) para compensar potenciais perdas que resultassem da aquisição do Credit Suisse.





100 mil milhões de francos suíço por parte do Banco Nacional Suíço e que o Credit Suisse já pagou a totalidade de um empréstimo de 50 mil milhões de francos suíços.

operação avaliada em 3 mil milhões de francos suíços,





O banco liderado por Sergio Ermotti já deu início ao processo para apagar os vestígios do Credit Suisse, tendo já substituído as placas de identificação na sede nos Estados Unidos, noticia esta sexta-feira o



Depois de conhecida a decisão de prescindir dos apoios do governo e do banco nacional, o UBS viu as ações do banco subirem mais de 5%, estando a esta hora a valorizarem 4,87% para 20,35 francos suíços. Desde o início do ano, a instituição bancária viu a capitalização bolsista crescer 19,88% para 74.076,4 milhões de francos suíços.





