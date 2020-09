UBS estuda fusão com Credit Suisse

Inside Paradeplatz, este projeto, designado de "Signal", está a ser liderado por Axel Weber, "chairman" do UBS. O responsável está a trabalhar com o presidente do conselho de administração do Credit Suisse, Urs Rohner.

Weber já discutiu a ideia da fusão entre as duas instituições financeiras com o ministro das Finanças da Suíça, Ueli Maurer, sendo que um acordo poderá ser assinado até ao início do próximo ano, segundo a informação agora avançada. Também o regulador já foi informado das negociações. Contactados, os bancos não quiseram comentar.









Axel Weber deverá continuar como "chairman" da nova entidade. Já o CEO deverá vir do Credit Suisse, refere o Inside Paradeplatz, citando fontes próximas do processo.

Os esforços de consolidação no setor financeiro continuam. De acordo com a Bloomberg, os suíços UBS e Credit Suisse estão a estudar uma potencial fusão para criar uma das maiores instituições financeiras europeias.Segundo a agência, citando o blogueNo caso de esta operação avançar,A fusão pode levar a um corte do número de trabalhadores equivalente a 10% a 20% da força laboral, ou seja 15 mil ou mais colaboradores a nível mundial.O setor financeiro está sob pressão para se consolidar, numa altura em que está a ser fortemente afetado pelo impacto da pandemia de covid-19. Também em Espanha há uma operação em curso. O CaixaBank e o Bankia estão a estudar uma fusão para criar a maior instituição financeira no país. As ações do Bankia dispararam mais de 34% com este anúncio.