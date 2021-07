Vender na OPA sobre a Media Capital? "Estamos a estudar", diz Abanca

oferta pública de aquisição (OPA) que o empresário Mário Ferreira lançou sobre a



A OPA obrigatória da Pluris, do empresário Mário Ferreira, sobre a Media Capital arrancou na quarta-feira, 21 de julho, e termina a 4 de agosto.









O grupo espanhol Abanca diz ainda estar a estudar se vende naMedia Capital, não tendo, por enquanto, tomado uma decisão sobre o que irá fazer nesta operação."Há uma OPA que se está a considerar. Estamos a estudar. Não temos uma decisão definitiva", afirmou Juan Carlos Escotet Rodríguez quando questionado sobre a operação numa conferência de imprensa realizada esta quinta-feira para apresentar os resultados do primeiro semestre.

"À presente data 54.487.759 ações representativas de 64,47% do capital social da sociedade visada e de 64,47% dos respetivos direitos de voto em assembleia geral foram objeto de ordens irrevogáveis de bloqueio por parte dos respetivos titulares", indica o anúncio preliminar da OPA.





Assim, "apenas poderão ser efetivamente objeto de aceitação 4.485.538 ações, representativas de 5,31% do capital social da sociedade visada". Capital que está sobretudo nas mãos do Abanca.





Francisco Botas, CEO do Abanca, afirmou aos jornalistas que "a previsão é encerrar a operação no terceiro ou quarto trimestre deste ano".









Na mesma conferência de imprensa, os responsáveis do Abanca afirmaram que a expectativa é que a compra do negócio do Novo Banco em Espanha fique fechada até ao final do ano.Foi em abril que foi anunciada a compra do Novo Banco Espanha pelo Abanca, com o grupo espanhol a