Vice-governadora do BdP afasta preocupação quanto à concessão de crédito

A vice-governadora do Banco de Portugal, Clara Raposo, afirmou que a atual agitação no setor da banca não representa, para já, motivo de preocupação no que à concessão de crédito diz respeito.

"Neste momento não há indicação no sentido de algum recuo. Esta crise não é neste momento motivo para nos preocuparmos quanto à concessão de crédito. Todos os indicadores de fecho de 2022 estão melhores do que em 2019, período antes da pandemia", afirmou Clara Raposo, durante o painel "Empresas: de médias a grandes, de grandes a globais", organizado pela Associação Business Roundtable Portugal (BRP), na Nova SBE, em Carcavelos.



Em causa está a incerteza que nas últimas semanas tem assolado o setor da banca, que começou com o colapso do Silicon Valley Bank nos Estados Unidos em poucos dias e se adensou com a queda em bolsa do Credit Suisse, que se encontra em vias de ser comprado pelo UBS.



A vice-governadora do Banco de Portugal acrescentou que "há uma robustez de base que permite estarmos razoavelmente tranquilos", sublinhando que é também neste sentido "que é relevante termos grandes empresas". "As grandes empresas são uma maior defesa para situação de alguma turbulência e incerteza nos mercados financeiros", concluiu.