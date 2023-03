"Os bancos não vão fechar a torneira", garante chairman do BCP

O presidente do conselho de administração do Millennium BCP, Nuno Amado, alerta para um "problema" na procura por financiamento junto dos bancos, mas garante que a instituição financeira que dirige, e outras, não vão deixar de dar crédito, apesar da atual turbulência no setor financeiro na sequência do colapso do Silicon Valley Bank e da aquisão do Credit Suisse pelo UBS.Ainda assim, concessão de empréstimos mão será travada, assegura o banqueiro em entrevista ao ECO ."Os bancos não vão fechar a torneira. O BCP quer é dar crédito. Não há um problema de oferta, não há um problema de financiamento para bons projetos ou projetos que se paguem. Há um problema da procura porque há uma incerteza", aponta Nuno Amado.E acrescenta: "Nem é um problema de taxas de juro. A Euribor está mais alta, mas está a níveis que eram os normais há 10, 15 ou 20 anos. É um tema de procura. Nos particulares é óbvio. Quando se olha para o crédito à habitação, hoje há menos. E nas empresas há muita incerteza".O chairman aponta ainda outro motivo para uma menor procura por empréstimos. "As empresas têm apresentado bons resultados, pelo que a maioria das médias e das grandes empresas não necessitam de novos financiamentos".