Wal-Mart "rouba" estrelas à Goldman Sachs

Omer Ismail, uma estrela em ascensão no Goldman Sachs, com pouco mais de 40 anos, vai trocar o banco poderoso, no qual lidera a área de consumo, por uma empresa não menos poderosa que está ainda a fazer o caminho na área financeira, a gigante retalhista Wal-Mart.



De acordo com a Bloomberg, Omer Ismail, o arquiteto da área de consumo da Goldman Sachs, designada de Marcus, está de saída do banco para se juntar à





Wal-Mart, dizendo a agência noticiosa que se trata de um revés forte para os planos da Goldman Sachs de entrar mais na área do consumo, diminuindo o poder da área da banca de investimento.

David Stark, um dos cérebros da Goldman, estará de saída com Ismail, diz ainda a Bloomberg.



A Goldman Sachs ainda não fez comentários sobre estas saídas. E a Wal-Mart também não fez comentários à Bloomberg.



O banco de investimentos tinha há pouco dado a Ismail e a Stark um papel mais relevante na organização. Ismail assumiu a liderança do braço de consumo, formalmente, no início deste ano, ainda que fosse um dos seus arquitetos desde há sete anos, depois de ter passado pela área de "private equity". Já Stark teve um papel determinante na parceria do banco com a Apple no lançamento do cartão de crédito e com isso valeu-lhe a nomeação há poucas semanas de líder para as grandes parcerias.



Agora vão para a Wal-Mart para liderarem uma "fintech" tendo a retalhista o objetivo de fanhar músculo no negócio bancário.

Sai da Goldman e não irá sozinho.