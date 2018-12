3,9 milhões de portugueses já vão às compras pela net

Metade dos internautas faz compras online, a maioria através do telemóvel. Os números são da consultora IDC, divulgados esta segunda-feira pelo Público. No total, compras atingiram 5.100 milhões em 2018

Miguel Baltazar

Em 2018 o número de portugueses que faz as suas compras através da internet aumentou 12%, passando para os 3,9 milhões. Na prática será já metade dos utilizadores de internet em Portugal que, de acordo com números do Instituto Nacional de Estatística, soma, no total, 7,9 milhões de pessoas.

O valor é avançado pelo jornal Público na sua edição desta segunda-feira, 24 de Dezembro, que cita um estudo efectuado pela consultora IDC. As conclusões do trabalho indicam ainda que quem compra online o faz maioritariamente através do telemóvel: 79% do total.

A utilização cada vez maior da net para efectuar compras levou a um crescimento do volume total, mais 10% em 2018 face ao ano anterior. No total, cerca de 5.100 milhões de euros no segmento de clientes privados, ou seja, não contando aqui com transacções realizadas entre empresas.

A IDC, concretiza o Público, é responsável pelos relatórios anuais sobre a Economia Digital em Portugal, feitos para a Associação Economia Digital (Acepi).

Portugal continua abaixo da média europeia, tanto em matéria de número de internautas como compradores, mas os dados indiciam uma crescente digitalização do sector do retalho.