O primeiro-ministro realçou não ver razão para adiar ou retirar medidas de desconfinamento. As lojas de até 400 metros quatrados vão abrir segunda-feira





António Costa realçou não ver razão para adiar ou retroceder nas medidas de desconfinamento. Para o primeiro-ministro, outro passo "muito importante" é a abertura da restauração, que ainda assim, reafirmou, terá restrições, nomeadamente com um limite de clientes a 50% da sua capacidade. "Compreendo bem que esta limitação é fortemente restritiva", mas o primeiro-ministro dissse esperar que nos próximo 15 dias "se criem condições para no inicio de junho possamos dar passo em frente retirando essa limitação".António Costa realçou não ver razão para adiar ou retroceder nas medidas de desconfinamento.

O Governo anunciou hoje o avanço na estratégia de confinamento. Segundo revelou António Costa, "segunda-feira será dado um novo passo no que diz respeito à atividade comercial".E assim depois de se ter aberto as pequenas lojas até 200 metros quadrados de proximidade, as livrarias e os cabeleireiros, o Governo autoriza, agora, a abertura de lojas até 400 metros quadrados, e daquelas que tenham mais desse espaço, mas que limitem a circulação a 400 metros quadrados, ou nos casos em que tenham um espaço superior mas que sejam autorizadas a abrir pelos repetivos presidentes câmaras.