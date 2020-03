APED garante que não há rutura de stocks nos supermercados

Numa carta intitulada "Continuar a alimentar Portugal", a APED garante esta terça-feira que "não há neste momento sinais de rutura no fornecimento de produtos" nos supermercados.







A APED lembra que a estrutura da distribuição alimentar em Portugal "permite que a disponibilização de alimentos e outros produtos essenciais não seja um problema para a população, qualquer que seja a sua localização". Apela, por isso, a "comportamentos responsáveis e sensatos" por parte da população, nomeadamente que seja evitada a compra de bens em grandes quantidades.

Pingo Doce, Continente, Minipreço, Lidl, Mercadona, Auchan ou Intermarché são alguns dos signatários da missiva. A associação representa mais de 3500 lojas e 95 mil trabalhadores.

A associação que reúne os principais distribuidores do país sublinha estar a "trabalhar com a produção nacional, a indústria e o Governo para garantir, como até aqui, que este fluxo aconteça com toda a agilidade necessária".