Aquila Capital entrega à MC primeiro edifício de parque logístico na Azambuja

O primeiro edifício deste investimento da Green Logistics, marca da área da logística do grupo alemão Aquila Capital, vai ser ocupado pela MC, empresa de retalho alimentar da Sonae. Foi formalmente entregue o primeiro espaço do complexo logístico Rainha Green Logistics Park, localizado na Azambuja. Este representa o investimento inaugural em Portugal desta marca do grupo Aquila Capital ligada à logística e que faz parte do fundo Aquila Capital Southern European Logistic.



Segundo anunciou o Aquila Capital, a empresa que vai integrar o complexo logístico e ali instalar operação é a MC, responsável pelo retalho alimentar da Sonae.





O Rainha Green Logistics Park fica localizado a cerca de 40 km a Norte de Lisboa, a 8 km do acesso às autoestradas A1 e A10, sendo que a estação ferroviária de Vila Nova da Rainha situa-se muito perto. O complexo logístico, de dois edifícios, e os trabalhos de urbanização associados representam um investimento de cerca de 100 milhões de euros.



A Green Logistics entregou também ao município da Azambuja a titularidade de grande parte dos trabalhos de urbanização desenvolvidos no âmbito do projeto, nos quais se inclui um parque de estacionamento com capacidade para 353 veículos ligeiros e 51 veículos pesados, a melhoria da estrada de acesso existente, uma nova estrada de acesso e um acesso pedonal direto à estação ferroviária de Vila Nova da Rainha.





Na fase de construção deste projeto logístico, considerado de Interesse Público pelo município da Azambuja, geraram-se mais de 300 postos de trabalho, prevendo-se que na fase de operação sejam criados mais de 350 empregos diretos.



Ainda de acordo com o grupo, o complexo logístico de 112 mil m2 "cumpre os mais exigentes critérios de eficiência e sustentabilidade para garantir a redução de emissões de dióxido de carbono", essenciais para obter a certificação BREEAM, a mais importante na área da sustentabilidade a nível mundial. O projeto irá contar com a instalação de painéis fotovoltaicos na cobertura de um dos edifícios e incorpora uma bacia de retenção de água, para promoção de drenagem natural das águas pluviais, sem haver necessidade de ligação à rede. Os trabalhos de construção estão a ser realizados pela GSE, empresa que também colabora, noutros países, em projetos da Green Logistics da Aquila Capital.