A Sonae MC inaugurou, esta quinta-feira, o novo edifício do centro de distribuição da Azambuja, no âmbito de um projeto de ampliação que o transformou no "maior entreposto refrigerado de Portugal" e permitiu criar mais de 300 postos de trabalho.





Está cumprida assim a primeira parte do plano de expansão de dois dos cinco entrepostos da dona do Continente, posto em marcha com um investimento na ordem dos 50 milhões de euros em infraestruturas e equipamentos. Depois da Azambuja, seguir-se-á o da Maia, previsto para o próximo ano.





Em comunicado, enviado às redações, a Sonae MC sublinha que a ampliação da área do centro de distribuição da Azambuja "vem aumentar a capacidade e a rapidez de abastecimento às lojas Continente da região centro e sul do país". Das instalações de Vila Nova da Rainha saem diariamente mais de 9.000 paletes de produtos que seguem para as prateleiras do Continente.





O projeto inclui a integração do novo centro de pescado que recebe toda a operação que estava em Santarém, elevando a capacidade de abastecimento e abarca ainda a nova unidade de acondicionamento e preparação do peixe refrigerado (incluindo bacalhau salgado).





O objetivo – diz a Sonae MC – é "concentrar o envio dos produtos frescos das lojas sul do país no mesmo local, recolhendo-os de madrugada e entregando os pedidos das lojas em 24 horas".





"A expansão do entreposto na Azambuja suporta decisivamente o reforço da nossa posição de líderes de mercado, dando melhor resposta aos nossos clientes, fornecedores e colaboradores", afirmou Miguel Águas, administrador da Sonae MC, apontando que a nova infraestrutura também permitiu "melhorar" as condições de trabalho dos mais de 1.100 funcionários que garantem a operação na Azambuja.





Edifício amigo do ambiente



Do design à manutenção, até à construção e operação, o novo entreposto procurou responder a preocupações do ponto de vista da sustentabilidade, sublinha a empresa, apontando que se tornou, de resto, no primeiro em Portugal a conquistar a certificação internacional LEED Gold (Leadership in Energy & Environmental Design), atribuído por uma das mais reconhecidas entidades mundiais de certificação de projetos imobiliários sustentáveis.





Se, por um lado, a infraestrutura está equipada com sistemas de refrigeração e isolamento com uma maior eficiência energética, por outro, a distribuição conjunta de produtos frescos permite cortar o número de entregas em 20%, o que, na prática, se traduz numa redução de 1.400.000 quilómetros percorridos por ano, o equivalente a uma poupança de 1.100 toneladas de dióxido de carbono (CO2), de acordo com estimativas da Sonae MC.





O próprio desenho do edifício foi concebido de modo a garantir as condições necessárias para a implementação de sistemas automatizados que, sinaliza a empresa, "poderão vir a tornar-se realidade num futuro próximo".





Na Azambuja, foi ainda montada "uma das maiores centrais de autoconsumo em cobertura da Península Ibérica". Com 6.900 painéis fotovoltaicos espalhados por uma área de 20 mil metros quadrados, a Sonae MC garante, através da Elergone Energia, 30% da potência, "evitando todos os anos a produção de 1.000 toneladas de CO2".





A inauguração do novo edifício do centro de distribuição da Azambuja foi feita com pompa e circunstância, com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o secretário de Estado da Energia, João Galamba, a figurarem entre os principais convidados.





A logística da Sonae MC é assegurada por cinco entrepostos que têm ao serviço 2.500 colaboradores. Além dos hipermercados Continente, a empresa liderada por Cláudia Azevedo, detém uma série de outras insígnias como a Continente Modelo, Continente Bom Dia, Meu Super, Go Natural ou Bagga.