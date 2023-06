Mais de 60 mil trabalhadores da Biedronka vão ver aumentos salariais a partir de 1 de julho

Leia Também Biedronka destina 600 milhões de zlotys para aumentar salários no próximo ano

roslaw Sobczyk, responsável pelos recursos humanos e membro do conselho de Administração, na nota em causa.

A Biedronka vai aumentar salários a mais de 60 mil trabalhadores a partir de 1 de julho deste ano. A informação foi esta quarta-feira comunicada pela cadeia de supermercados polaca da Jerónimo Martins, que dá conta de que este aumento será distribuído por diversos cargos, tanto em loja como nos centros de distribuição.Com os aumentos anunciados, explica a Biedronka, a partir de julho um operador de caixa na empresa receberá entre 4.050 a 4.400 zlotys brutos (910,5 a 989,2 euros, ao câmbio atual). Já se tiver mais de três anos de casa, o salário irá variar entre 4.200 a 4.650 zlotys (944,2 a 1.045,4 euros).O aumento salarial chegará também aos trabalhadores dos centros de distribuição, com o salário de um trabalhador de armazém com o mínimo de experiência a poder variar dos 4.400 aos 4.700 zlotys brutos (910,5 a 1.056,6 euros). "Depois de três anos, estes valores podem aumentar para 4.850-5.150 zlotys brutos (1.090,4 a 1.157,8 euros)", detalha a retalhista polaca."Esta será uma continuação do processo de aumento, para o qual a Biedronka alocou aproximadamente 650 milhões de zlotys anuais (146,1 milhões de euros)", refere a empresa.O reforço das verbas destinadas a salários foi anunciado pela cadeia de supermercados polaca da Jerónimo Martins em meados de dezembro do ano passado, sendo este o segundo aumento que os trabalhadores recebem este ano (o primeiro foi atribuído em janeiro)."Emprego estável é um valor que oferecemos a todos os que já fazem parte da nossa equipa ou que decidem integrá-la, e aumentos salariais regulares são a nossa prioridade", garante J