Bimby "regionaliza" serviços com investimento em Gaia

A marca alemã acaba de abrir o primeiro espaço no Norte para workshops, até agora disponíveis só em Lisboa. Com uma rede de 15 lojas e 1.500 agentes, que passaram a ser recrutados de forma contínua, vende 40.440 robôs de cozinha por ano em Portugal.

Três anos depois do lançamento em Lisboa, onde a Bimby dispõe atualmente de espaços nos Olivais e no Restelo, os populares workshops "Cook it" chegam ao Norte, com a abertura de um espaço próprio na loja de Vila Nova de Gaia, situada na Av. Vasco da Gama, junto à sede da Salvador Caetano.

"Já desde a criação do projeto que tínhamos planeado como próximo investimento o lançamento dos workshops na zona do Grande Porto. Quando lançámos o produto "Cook it" em Lisboa, os pedidos foram muitos, havendo inclusive vários clientes [nortenhos] a deslocarem-se [à capital] para participar nos mesmos", disse ao Negócios a diretora de estratégia e de vendas, Laura Galhardo Simões.

Disponível em três vertentes – workshops temáticos para o público em geral que adquira o bilhete através da Ticketline, reservas para jantares de amigos ou por parte de empresas para ações de "team building" –, este projeto-piloto da multinacional alemã nasceu dentro da própria equipa portuguesa, que não revela o montante agora investido. Em 2018, a Vorwerk vendeu 40.440 robôs de cozinha novos em Portugal e este ano prevê manter este volume.

A gestora regional detalhou que este novo espaço já "estava pensado" desde a abertura da loja gaiense da marca, em julho de 2016, "mas só este ano se tornou possível" avançar. "Neste momento, este produto é sólido, já temos vários anos de experiência e uma equipa base que conseguiu construir e formar a equipa do Norte", resumiu.



Por outro lado, não estão previstas novas aberturas no resto do país, onde a marca está presente há quase 20 anos, desde que Isabel Padinha deixou o BCP para montar esta operação, que continua a liderar.