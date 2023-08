Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), engarrafadora da Coca-Cola, entra em vigor em março do próximo ano e aplica-se na Europa Ocidental.



A empresa helvética já adotou esta posição noutros mercados, como a Áustria, o Médio Oriente, a China e, mais recentemente, a Polónia. A partir do próximo ano a lista de países em que é responsável pela distribuição passará também a incluir França, Mónaco, Grã-Bretanha, Países Baixos, Bélgica, Luxemburgo, Suécia, Espanha e Portugal.





Roland Weening





Coca-Cola Europacific Partners, mas revelou que os dois lados concordaram que as empresas devem focar-se nas suas próprias marcas. "Somos uma empresa privada e como uma família global desde 1969 estamos completamente focados em atinigir o objetivo de ser a bebida de criança mais sustentável no mundo", afirmou em comunicado. Acrescentou ainda que a marca prevê lançar embalagens recicláveis e mais produtos com baixo açúcar, estando previsto um investimento adicional de " "Somos uma empresa privada e como uma família global desde 1969 estamos completamente focados em atinigir o objetivo de ser a bebida de criança mais sustentável no mundo", afirmou em comunicado. Acrescentou ainda que a marca prevê lançar embalagens recicláveis e mais produtos com baixo açúcar, estando previsto um investimento adicional de "

A Capri Sun, que é conhecida pelos seus sumos de fruta, vai voltar a ser responsável pela venda e distribuição dos seus produtos em Portugal. A decisão, que coloca fim a uma parceria de dez anos com aEste é mais um passo na estratégia da empresa para se aproximar dos consumidores. Até à data, a companhia contratou 70 funcionários cujo foco é a transição deste processo., CEO do Capri Sun Group, elogiou os serviços prestados até agora pela42 milhões de euros em 2024 de modo a apoiar estas iniciativas, assim como a transição".A empresa de bebidas infantis está presente em cerca de 100 países. De acordo com os dados do Euromonitor, as vendas globais atingiram os 1,2 mil milhões de euros no ano passado.