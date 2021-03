Carrefour compra à Walmart antigos supermercados da Sonae no Brasil

Carrefour acordou a compra da operação da norte-americana Walmart no Brasil, que antes pertencia à Sonae, por 1,1 mil milhões de euros, com o objetivo de cimentar a sua posição como maior retalhista neste mercado.De acordo com um comunicado, a retalhista francesa adquiriu o grupo BIG Brasil, que pertencia à Walmart e à Advent International, numa operação que irá render cerca de 260 milhões de euros em receitas anuais em três anos, segundo a Carrefour.

Em 2005, a Sonae saiu do negócio do retalho brasileiro com a venda da operação aos norte-americanos por cerca de 635 milhões de euros, numa tentativa de focar a sua operação em Portugal. No Brasil, a atual dona do Continente e da Worten tinha 120 lojas e no ano anterior à venda tinha registado receitas superiores a mil milhões de euros.Passados 13 anos, em 2018, surgiu o rumor de que a Sonae estaria novamente interessada em regressar ao Brasil, mas as negociações nunca foram confirmadas por nenhuma das partes.Agora, a Carrefour faz o seu maior negócio dos últimos anos, depois de em janeiro o governo francês ter bloqueado uma oferta dos canadianos Couche-Tard para a compra do grupo francês, cuja proposta inicial era de 16,4 mil milhões de euros.A aquisição do grupo brasileiro será feita 70% em dinheiro e 30% em ações da Carrefour no Brasil.