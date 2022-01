Comércio preocupado com extensão do prazo de garantias de dois para três anos

O alargamento do prazo das garantias dos produtos de dois para três anos, previsto na lei em vigor desde 1 de janeiro, suscita preocupação por parte do comércio, particularmente o da venda de bens usados, como automóveis, com o setor a advertir para a possibilidade de conflitos de consumo e de aumento dos preços, noticia, esta segunda-feira, o Público.



Se, por um lado, a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) defende que "o Governo foi longe de mais" e "não teve em atenção os alertas que lhe fez chegar, na fase de elaboração do Decreto-Lei", por outro, a Associação Portuguesa de Comércio Automóvel (APDCA) considera que Portugal "quis ser mais 'papista do que o papa', alargando os prazos de garantia muito para lá do previsto inicialmente".





Segundo o jornal, o principal foco de preocupação prende-se com a extensão das garantias dos bens depois das primeiras reparações, algo quase "exclusivo" de Portugal. Embora até, certo ponto, as empresas tenham sido protegidas, tanto a CCP como a APDCA preveem "problemas bastante complicados" no relacionamento entre as empresas e os clientes, mas também entre empresas e fabricantes ou distribuidores.