Sonae contesta multa "inexplicável" da Concorrência. Pingo Doce vai usar "todos os meios ao alcance"

As empresas visadas esta segunda-feira pela Autoridade da Concorrência preparam-se para impugnar judicialmente as condenações de que foram alvo.



Em comunicado, a Sonae MC, dona do Modelo Continente, classifica a decisão da AdC como "manifestamente errada e infundada". A empresa, que foi condenada a uma multa de 121,9 milhões de euros, a mais elevada deste processo, diz rejeitar "a acusação de envolvimento da sua participada em qualquer acordo ou concertação de preços, em prejuízo dos consumidores, bem como a aplicação de qualquer coima, cujo valor é, aliás, inexplicável a todos os títulos".





A empresa liderada por Cláudia Azevedo vai recorrer da decisão para os Tribunais e, garante, "utilizará todos os meios ao seu alcance para o cabal esclarecimento dos factos de que é acusada, a defesa da sua reputação e a afirmação dos seus valores". A dona do Continente ressalva que "as acusações são desprovidas de qualquer ligação à realidade do mercado português, sendo desmentidas pela evidência dos factos, pela natureza altamente competitiva do sector da grande distribuição em Portugal e pelo valor transferido para o consumidor final ao longo dos anos, como tem sido reconhecido por todos os intervenientes e pela própria AdC".Atitude semelhante será adotada pela Jerónimo Martins, dona do Pingo Doce, à qual foi imposta uma multa de 91 milhões de euros pela AdC. Numa nota enviada à CMVM, a retalhista, que na semana passada foi condenada a pagar uma multa de 163 milhões de euros pela autoridade da Concorrência polaca, diz "discordar em absoluto de tais decisões, que reputa de totalmente infundadas e profundamente imerecidas à luz do trabalho consistente que desenvolve para levar diariamente aos consumidores portugueses os melhores preços e as melhores promoções".O Pingo Doce "irá impugnar judicialmente aquelas decisões e usar de todos os meios ao seu alcance para defender a sua reputação e repor a verdade dos factos", refere a empresa na mesma nota.Além das retalhistas, as fornecedoras de bebidas condenadas pela AdC também já reagiram à decisão do regulador. A Primedrinks, condenada a pagar sete milhões de euros, diz não se rever na decisão da AdC e, "no exercício do direito de defesa, irá recorrer da mesma para, convicta da sua razão, repor o seu bom nome e a verdade dos factos".Já a Sociedade Central de Cervejas, à qual foi imposta uma multa de 29,5 milhões de euros, prefere não se pronunciar para já sobre os passos a seguir. "A SCC colaborou ativamente com a AdC durante a investigação por esta realizada" e "reafirma o total cumprimento da lei da concorrência vigente em Portugal", refere a empresa em comunicado.

A SCC diz-se "desapontada com esta decisão uma vez que, aparentemente, a AdC não aceitou os argumentos apresentados oportunamente pela Empresa". A fornecedora de bebidas alcoólicas vai "estudar em detalhe a globalidade da decisão de forma a determinar quais os nossos próximos passos. Contudo, e até ser tomada uma decisão sobre os próximos passos, a SCC irá abster-se de qualquer comentário".





Leia Também Concorrência com distribuição e bebidas na mira

A AdC condenou esta segunda-feira os supermercados Modelo Continente, Pingo Doce, Auchan, Intermaché, Lidl e E.Leclerc, bem como os fornecedores de bebidas Primedrinks e SCC e ainda dois gestores, a coimas no valor total de 304 milhões de euros. Em causa está o alinhamento dos preços de venda ao público, em prejuízo dos consumidores.

(Notícia atualizada)