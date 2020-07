Maria Manuel Mota e Sara do Ó vencem Prémio Dona Antónia

A cientista Maria Manuel Mota, atual diretora executiva do Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes (iMM) da Universidade de Lisboa, venceu o Prémio Dona Antónia na categoria de consagração de carreira, pelo "percurso de vida consolidado e merecedor de inequívoco reconhecimento público".



Natural de Vila Nova de Gaia, onde nasceu em 1971, a investigadora do parasita da malária dirige desde 2014 o iMM, que esteve envolvido nos testes de rastreio e de imunidade à covid-19, e "a sua liderança tem valido um aumento significativo da massa crítica do instituto, com o objetivo de promoção de descobertas novas e disruptivas, criando assim um espaço para dinâmicas ousadas".





Licenciada em Biologia pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, Maria Manuel Mota fez depois um mestrado em Biologia e Imunologia na mesma academia da cidade Invicta e completou em 1998 a tese de doutoramento em Parasitologia Molecular pela University College de Londres, no Reino Unido.A justificação é dada pelos promotores desta distinção anual concedida a mulheres portuguesas que se afirmam publicamente pelas suas qualidades humanas e espírito empreendedor. Presidido por Artur Santos Silva, o prémio foi criado em 1988 pela Sogrape e pelos descendentes da histórica Dona Antónia Adelaide Ferreira, uma figura que se destacou no desenvolvimento da viticultura do Douro.Já o Prémio Revelação, acrescentado a partir de 2014 e que enaltece uma profissional em fase de afirmação, foi atribuído a Sara do Ó. Depois de se licenciar em Controlo e Gestão Financeira no ISCAL – fez depois uma especialização em Fiscalidade pelo ISCTE-IUL –, iniciou a carreira como auditora na KPMG e é a fundadora e presidente executiva do Grupo Your, composto por nove áreas que prestam serviços de apoio à gestão de empresas.Membro da Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas, a financeira incorpora o conselho editorial da Executiva desde 2018 e também o conselho fiscal da Associação Cristã de Empresários e Gestores (ACEGE). Ainda segundo a nota partilhada pelos organizadores do prémio, em 2016 criou a Ilha da Misericórdia, uma associação sem fins lucrativos que apoia pessoas em recomeço de vida.