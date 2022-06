Corte Inglés em Portugal com lucros de 17 milhões de euros em 2021

de juros, impostos, depreciação e amortização) foi de 45 milhões de euros, um recuo de 24,84% face ao ano de referência. Também os lucros caíram face ao ano do pré-covid.



A El Corte Inglés Grandes Armazéns, que gere as lojas da marca em Portugal, conseguiu um resultado líquido de 17 milhões de euros no exercício de 2021, fechado a 28 de fevereiro do corrente ano, indica um comunicado enviado às redações.De acordo com o Relatório de Contas apresentado esta sexta-feira em Madrid, o volume de negócios foi 485.793.262 euros, 6,7% abaixo de 2019, ano que a empresa toma como referência, "considerando as circunstâncias de excepcionalidade, decorrentes da pandemia e do estado de emergência, vividas no ano transacto."O EBITDA (resultados"O exercício ficou marcado pelo encerramento temporário dos dois Grandes Armazéns El Corte Inglés em Portugal e pelas limitações de horário, de lotação dentro das lojas e, também, pelas restrições à mobilidade e outras, decorrentes dos estados de emergência e calamidade, que dificultaram a atividade comercial. Apesar de todas estas restrições, a atividade comercial e, sobretudo, o volume de negócios, foi muito significativo", indica a empresa em comunicado.A direção considera que o Corte Inglés está a recuperar a sua atividade, tendo em conta os esforços de adaptação e de investimento, necessários para garantir o funcionamento de todos os serviços e a implementação e manutenção das regras sanitárias."De sublinhar ainda que estes resultados foram obtidos mesmo com a escassa participação do mercado de turismo que, no ano em análise, apresentou uma recuperação limitada, quando comparada com o ano que antecedeu a pandemia", aponta a empresa.