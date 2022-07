El Corte Inglés quer contratar mais de 100 trabalhadores para o verão

Leia Também Corte Inglés em Portugal com lucros de 17 milhões de euros em 2021

Em comunicado, enviado esta quinta-feira às redações, a retalhista espanhola indica que as contratações têm como objetivo "melhorar a experiência de compra", pelo que a função dos novos funcionários "passa por garantir a máxima satisfação dos clientes através do aconselhamento e atendimento personalizado", estando-lhe inerentes outras tarefas como a organização de armazéns ou reposição de mercadorias em loja.Os novos colaboradores vão ser integrados nas áreas de moda, acessórios e decoração, bem como dar resposta ao regresso às aulas na seção de livraria e papelaria.A contratação inclui um período de formação contínua.A nota de imprensa não especifica o tipo de vagas em aberto, nem dá detalhes, por exemplo, sobre a sua distribuição geográfica, indicando que as candidaturas podem ser efetuadas através de um formulário para o efeito.